Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 19: Schädlingsplage
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen in Montreal behauptet ein französischer Student, als Tourist nach Kanada einreisen zu wollen. Doch die Beamten finden einen Praktikums-Vertrag auf seinem Handy. Am Hafen von Halifax inspizieren die Beamten einen Container aus Europa, dessen Inhalt als Fischfutter ausgezeichnet ist. Unter den Paletten sammelt sich feiner Holzstaub, der auf eine große Anzahl von Insekten hinweist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited