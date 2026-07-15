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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Kokain am Körper

Staffel 3Folge 9vom 15.07.2026
Kokain am Körper

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 9: Kokain am Körper

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Koch mit einem Geldproblem und ohne Rückflugticket tischt den Beamten offensichtlich eine Lügengeschichte auf. Ein Mitarbeiter eines Reisebüros bucht in allerletzter Minute eine Karibik-Reise und zieht damit den Verdacht der Beamten auf sich. Ebenso suspekt sind den Beamten die Reisegewohnheiten eines Pärchens.

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