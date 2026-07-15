Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 9: Kokain am Körper
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Koch mit einem Geldproblem und ohne Rückflugticket tischt den Beamten offensichtlich eine Lügengeschichte auf. Ein Mitarbeiter eines Reisebüros bucht in allerletzter Minute eine Karibik-Reise und zieht damit den Verdacht der Beamten auf sich. Ebenso suspekt sind den Beamten die Reisegewohnheiten eines Pärchens.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited