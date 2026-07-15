Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 15: Widerspenstiger Wagen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen in Montreal schlägt ein Spürhund bei einem Koffer an, der aus Frankreich kommt. Die Passagiere haben keine Lebensmittel deklariert, und doch allerhand im Gepäck. Die Beamten am Grenzübergang am Pacific Highway kontrollieren einen Lkw aus den USA, der mit Erdbeeren beladen ist. Große Exemplare wie dieser Laster bieten viele Versteckmöglichkeiten für Illegales.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited