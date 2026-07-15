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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Widerspenstiger Wagen

Staffel 3Folge 15vom 15.07.2026
Widerspenstiger Wagen

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 15: Widerspenstiger Wagen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen in Montreal schlägt ein Spürhund bei einem Koffer an, der aus Frankreich kommt. Die Passagiere haben keine Lebensmittel deklariert, und doch allerhand im Gepäck. Die Beamten am Grenzübergang am Pacific Highway kontrollieren einen Lkw aus den USA, der mit Erdbeeren beladen ist. Große Exemplare wie dieser Laster bieten viele Versteckmöglichkeiten für Illegales.

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