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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Kaffeemühlen aus China

seven-networkStaffel 3Folge 7vom 15.07.2026
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 7: Kaffeemühlen aus China

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Im Hafen von Vancouver müssen ein paar Seemänner sich etwas einfallen lassen, um den misstrauisch gewordenen Beamten eine Erklärung zu liefern. Zwei angebliche Brüder fallen am Flughafen in Toronto auf, und es stellt sich heraus, dass sie etwas verbergen. In Montréal brauchen die Grenzbeamten die Unterstützung von Spürhunden, um verdächtiges Gepäck zu kontrollieren.

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