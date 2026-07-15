Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Kaffeemühlen aus China
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Im Hafen von Vancouver müssen ein paar Seemänner sich etwas einfallen lassen, um den misstrauisch gewordenen Beamten eine Erklärung zu liefern. Zwei angebliche Brüder fallen am Flughafen in Toronto auf, und es stellt sich heraus, dass sie etwas verbergen. In Montréal brauchen die Grenzbeamten die Unterstützung von Spürhunden, um verdächtiges Gepäck zu kontrollieren.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited