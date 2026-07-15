Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Das verschwundene Sturmgewehr

Staffel 3Folge 4vom 15.07.2026
Das verschwundene Sturmgewehr

Das verschwundene SturmgewehrJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 4: Das verschwundene Sturmgewehr

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die Grenzbeamten überprüfen einen Reisenden, der von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückkehrt. Sie finden heraus, dass der Mann einen bestimmten Grund für die Reise hatte. Ein Paar aus Alaska weigert sich, ohne seine Waffen zu verreisen, und ein Student muss sich einen Vortrag über das vorschriftsmäßige Verzollen von Waren anhören.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen