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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der Wolf im Schafspelz

Staffel 3Folge 11vom 15.07.2026
Der Wolf im Schafspelz

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 11: Der Wolf im Schafspelz

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen in Toronto erregt ein Päckchen Stifte bei der Sicherheitskontrolle die Aufmerksamkeit der Grenzbeamten. In Vancouver schlägt sich ein professioneller Kampfsportler mit seiner eigenen Lügengeschichte k.o., und in Alberta bringt eine Routinekontrolle ungewöhnliche Waffen und eine verdächtige Festplatte zum Vorschein.

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