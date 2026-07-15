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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Lügen haben kurze Beine

seven-networkStaffel 3Folge 13vom 15.07.2026
Lügen haben kurze Beine

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 13: Lügen haben kurze Beine

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Kanadier verzollt 40 Dollar und hält sich für cleverer als die Beamten, doch er liegt falsch. Für eine Gruppe Partylöwen kommt die Rechnung erst, als der Kater schon wieder vorbei ist. Im Postzentrum fällt den Beamten die "Spezialausgabe" eines Magazins in die Hände, das so sicher nicht die Druckerei verlassen hat.

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