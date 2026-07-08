Invasion der Killer-KäferJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 6: Invasion der Killer-Käfer
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In Michigan deckt eine Hundestaffel ein Verbrechen auf. Am Detroit Metro Airport wird blutbeflecktes Gepäck gefunden, und ein Paket in Kohlepapier erregt die Aufmerksamkeit der Officers.
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Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Cineflix International Media Limited & © Season 1: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 1: Videorechte: Cineflix International Media Limited, Bildrechte: Seven Network (Australia)