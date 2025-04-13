Staffel 1Folge 117vom 13.04.2025
Boruto
Folge 117: Remons Geheimnis
23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Boruto und Konohamaru finden heraus, dass Remon ihren Verlobten Kankitsu heiraten wird. Allerdings stellt sich heraus, dass mehr hinter der Hochzeit steckt, als erwartet. Sie wird in Isolation gehalten, um sich auf ein Ritual vorzubereiten.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media