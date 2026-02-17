Staffel 1Folge 209vom 17.02.2026
AußenseiterJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 209: Außenseiter
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Die großen Auseinandersetzungen in der Welt der Ninjas gehören nun der Vergangenheit an. Kawaki ist jedoch besorgt über die Ereignisse und die Gefahr, die das Karma darstellt, und befürchtet, dass seine Anwesenheit das Dorf in Gefahr bringt.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media