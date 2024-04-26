Staffel 1Folge 85vom 26.04.2024
Der Stein des WillensJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 85: Der Stein des Willens
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Zum allerersten Fünfter-Kage-Summit wird das Team 7 gefragt, das Event mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Während seiner Pflicht wird Boruto jedoch äußerst langweilig, sodass er seine Deckung fallen lässt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media