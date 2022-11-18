Feiern bis der Arzt kommt - du ruinierst dein LebenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 20: Feiern bis der Arzt kommt - du ruinierst dein Leben
44 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Wie viele Drinks sind beim Feiern normal? Wann ist eine Grenze überschritten? Und wieso ist Alkohol-Abstinenz oft verpönt? Britts Gäste Mathias und Bianca lassen es gerne am Ballermann krachen. Olli hingegen hatte über 20 Jahre lang mit einer Alkoholsucht zu kämpfen und erzählt von seinen Erfahrungen. Und Talkgast Paolo würde nüchtern keine Tanzfläche betreten. Was sagen Britts Gäste zum Thema: "Feiern bis der Arzt kommt - du ruinierst dein Leben"?
