Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Desaster garantiert
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Amy gibt ein Thanksgiving-Dinner für das Team, auf das Jake absolut keine Lust hat. Umso gelegener kommt es dem Detective, dass auf dem Revier Geld gestohlen wurde und er und Captain Holt die Ermittlungen aufnehmen müssen. In der Zwischenzeit stellt der Rest des Teams fest, dass Amys Essen ungenießbar ist. Nun ist guter Rat teuer ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen