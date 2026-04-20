Französischer Geheimagent, Ballistikexperte, großer CharmeurJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 19: Französischer Geheimagent, Ballistikexperte, großer Charmeur
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Der Tactical-Village-Tag steht bevor, bei welcher das 99. Revier zu Übungszwecken gegen andere Einheiten antritt. Doch der für Jake sonst so spaßige Tag bekommt einen Dämpfer, als Amys ehemaliger Freund Teddy auftaucht.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen