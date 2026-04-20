Sagen Sie nur AAGLNYCPAJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 17: Sagen Sie nur AAGLNYCPA
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Boyle schwebt auf Wolke sieben, nachdem er auf einer Party Vivian kennengelernt hat. Zu seinem eigenen Leid tendiert er jedoch dazu, Beziehungen schnell zu überstürzen. Um einem erneuten Herzschmerz zu entgehen, bittet er Jake um Hilfe - der gleich energisch durchgreift. Zur gleichen Zeit müssen die Detectives Amy und Rosa auf die harte Tour lernen, was passiert, wenn man einen Zeugen nicht ernst nimmt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen