Wie eine stolze Mama-HenneJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 18: Wie eine stolze Mama-Henne
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Die Detectives der 99. Einheit müssen eine Selbsteinschätzung über ihre bisherige Polizeiarbeit abgeben. Die Ergebnisse überzeugen Captain Holt jedoch nicht - was Sergeant Jeffords zu schaffen macht. Jake hat in der Zwischenzeit ganz andere Sorgen.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
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