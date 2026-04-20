Der mieseste Assistent der WeltJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Der mieseste Assistent der Welt
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Boyle wird zum Chefermittler eines neuen Falls benannt und bekommt Jake und Rosa als Assistenten zugeteilt. Bei der Ermittlung wird jedoch schnell deutlich, dass Peralta Probleme hat, sich unterzuordnen. Als er schließlich noch ein Techtelmechtel anfängt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen