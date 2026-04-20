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Brooklyn Nine-Nine

König Torfnase von Torfnasien

NBCUniversalStaffel 1Folge 9vom 20.04.2026
König Torfnase von Torfnasien

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 9: König Torfnase von Torfnasien

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Es wird für Jake persönlich: Seine Lieblingspizzeria ist abgebrannt und er vermutet Brandstiftung. Den Fall übernimmt jedoch die Feuerwehr. Als der inkompetente Feuerwehrmann Boone den ehemaligen Eigentümer Sal verdächtigt, weiß Jake, dass er selbst ermitteln muss. Auf dem Revier sucht Terry währenddessen mit Gina nach einem neuen IT-Chef, da sie von einem Hacker attackiert wurden.

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