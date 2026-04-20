König Torfnase von TorfnasienJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 9: König Torfnase von Torfnasien
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Es wird für Jake persönlich: Seine Lieblingspizzeria ist abgebrannt und er vermutet Brandstiftung. Den Fall übernimmt jedoch die Feuerwehr. Als der inkompetente Feuerwehrmann Boone den ehemaligen Eigentümer Sal verdächtigt, weiß Jake, dass er selbst ermitteln muss. Auf dem Revier sucht Terry währenddessen mit Gina nach einem neuen IT-Chef, da sie von einem Hacker attackiert wurden.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen