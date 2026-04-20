Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegen

NBCUniversalStaffel 1Folge 16vom 20.04.2026
Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegen

Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegenJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 16: Hier springt einem das Niveau aus jedem Winkel entgegen

21 Min.Folge vom 20.04.2026

Den Detectives der 99. Einheit steht wahrscheinlich ihre größte Herausforderung bevor: Sie sind zu Captain Holts Geburtstag eingeladen. Für Terry ist klar, dass die Party für den Captain perfekt sein muss und übernimmt schnell die Rolle des Babysitters, um das Team unter Kontrolle zu bringen. Jake verfolgt in der Zwischenzeit einen anderen Plan. Bis zum Ende des Abends möchte er der beste Freund von Holts Ehemann Kevin werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen