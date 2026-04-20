Halloween ist Weihnachten für ArschgeigenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Halloween ist Weihnachten für Arschgeigen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Jake ist davon überzeugt, dass er einen ausgezeichneten Kriminellen abgeben würde. Der Meinung ist Captain Holt nicht, weshalb der Detective ihn zu einer Wette herausfordert: Wenn er die Tapferkeitsmedaille stiehlt, muss Holt seinen Papierkram erledigen.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen