Der Ebenholz-Falke fliegt wiederJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 14: Der Ebenholz-Falke fliegt wieder
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Für Terry ist es soweit: Nach einer langen Pause ist er endlich wieder im Außendienst tätig. Jakes Freude darüber hält sich jedoch in Grenzen, nachdem er die Töchter vom Sergeant trifft. Er versucht Terry aus Gefahren herauszuhalten.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen