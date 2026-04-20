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Brooklyn Nine-Nine

Wir müssen über Ottawa reden

NBCUniversalStaffel 1Folge 20vom 20.04.2026
Wir müssen über Ottawa reden

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 20: Wir müssen über Ottawa reden

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Charles gesteht, dass er nach seiner Hochzeit seinen Job als Detective aufgeben wird. Sein frisch ernannter Trauzeuge Jake will das nicht so schnell hinnehmen. Beim Versuch, seinen Freund von dieser Entscheidung abzuhalten, merkt er jedoch, dass das Problem viel tiefer liegt. Währenddessen kämpfen auf dem Revier Terry, Gina und Amy gemeinsam mit den Tücken ihrer Diät.

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