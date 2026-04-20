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Brooklyn Nine-Nine

Wir nennen ihn den Geier

NBCUniversalStaffel 1Folge 5vom 20.04.2026
Wir nennen ihn den Geier

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Wir nennen ihn den Geier

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Als sich "der Geier", ein Detective einer Spezialeinheit, wieder mal einen beinahe gelösten Fall krallt, reicht es dem Team des 99. Revier: Gemeinsam planen sie - betrunken und ohne Befugnis - die Ermittlungen wieder zu übernehmen. Währenddessen versuchen Captain Holt und Gina Terry dabei zu helfen, seine Angst zu überwinden, damit er wieder aktiv am Dienst teilnehmen kann.

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