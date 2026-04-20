Wir nennen ihn den GeierJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Wir nennen ihn den Geier
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als sich "der Geier", ein Detective einer Spezialeinheit, wieder mal einen beinahe gelösten Fall krallt, reicht es dem Team des 99. Revier: Gemeinsam planen sie - betrunken und ohne Befugnis - die Ermittlungen wieder zu übernehmen. Währenddessen versuchen Captain Holt und Gina Terry dabei zu helfen, seine Angst zu überwinden, damit er wieder aktiv am Dienst teilnehmen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen