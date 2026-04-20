Nennen Sie mich "Big Sugar"Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Nennen Sie mich "Big Sugar"
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Der Pontiac-Bandit ist endlich geschnappt und niemand ist glücklicher darüber als Jake. Die Freude währt jedoch nicht lange, als Doug Judy der Einheit einen Deal anbietet, den sie ihm nicht ausschlagen können.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
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