Wie Sex mit Jack GruberJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 6: Wie Sex mit Jack Gruber
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake lernt Sophia kennen und scheint in ihr eine Seelenverwandte gefunden zu haben. Alles läuft perfekt, bis der Detective erfährt, dass sie die Anwältin eines Tatverdächtigen ist. Zu seiner Feindin erklärt, möchte Jake nun um jeden Preis den Fall gewinnen
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen