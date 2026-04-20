Brooklyn Nine-Nine
Folge 17: Gut in Emotion
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Die Hochzeit zwischen Ginas Mutter Darlene und Boyles Vater Lynn steht bevor und das gesamte 99. Revier ist eingeladen. Bevor die Trauung aber beginnt, will Amy noch einen Täter festnehmen und bittet Jake um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen