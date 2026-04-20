Wir schützen das, was ihr lecktJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: Wir schützen das, was ihr leckt
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Rosa steht unter großem Druck: Ihre Drogen-Task-Force muss dringend Ergebnisse liefern. Um einer Spur nachzugehen, schickt sie Jake und Charles zu Jack Danger, einen sich sehr wichtig nehmenden Mitarbeiter der Poststelle.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen