Das werden Obser-FerienJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Das werden Obser-Ferien
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake und Charles freuen sich, als sie gemeinsam eine Observierung durchführen dürfen. Während des Einsatzes merken sie aber, dass das ständige Zusammensein auch Nachteile mit sich bringt. So wird aus dem anfänglichen Spaß schnell eine Zerreißprobe.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen