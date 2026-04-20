Auge um Auge, Arsch um ArschJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Auge um Auge, Arsch um Arsch
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das 99. Revier steht unter Verdacht, einen Maulwurf in seinen Reihen zu haben. Jake findet das lächerlich - bis er selbst zum Hauptverdächtigen wird. Um einer Suspendierung zu entgehen, versucht der Detective mit Holts Hilfe, den wahren Spion zu entlarven.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen