Es wird Zeit, dass wir abrechnenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 13: Es wird Zeit, dass wir abrechnen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Durch eine Mischung aus Zufall und Kombinationsgabe findet Jake heraus, dass Terrys Frau schwanger ist. Der Sergeant will das aber weiter für sich behalten und verspricht, ihn als Patenonkel in Betracht zu ziehen, wenn niemand von dem Baby erfährt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen