Vernichten wir ein paar gute JungsJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 15: Vernichten wir ein paar gute Jungs
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Die 99. Einheit darf an einer Anti-Terror Übung teilnehmen. Die anfängliche Freude darüber verfliegt schnell, als sie feststellen, dass sie lediglich die Rolle der Opfer einnehmen dürfen. Vor allem Jake ist enttäuscht, weshalb er sein Team überzeugt, mehr aus ihrem Part zu machen: Sie wollen zurückschlagen. Auf dem Revier sorgt währenddessen ein Persönlichkeitstest für Spannungen zwischen Captain Holt und Gina.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen