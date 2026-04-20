Wenn Sie hier sind, wer bewacht dann die Hölle?Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 2: Wenn Sie hier sind, wer bewacht dann die Hölle?
22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das 99. Revier steht vor einer Inspektion. Zu Captain Holts großem Unglück wird diese von seiner Erzfeindin Madeline Wuntch durchgeführt. Er ist sich sicher, dass sie ihn wegen eines Ereignisses aus der Vergangenheit durchfallen lassen wird.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen