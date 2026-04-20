Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Das ist nicht der Zimmerservice, das ist Verrat

NBCUniversalStaffel 2Folge 20vom 20.04.2026
Das ist nicht der Zimmerservice, das ist Verrat

Das ist nicht der Zimmerservice, das ist VerratJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 20: Das ist nicht der Zimmerservice, das ist Verrat

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Boyle ist überglücklich, als sein bester Freund Jake ihn zu einem Urlaub einlädt. Zu seiner Enttäuschung muss er aber feststellen, dass es dem Detective gar nicht um gemeinsame Ferien geht. Jake will lediglich einen ihm zuvor entwischten Kriminellen festnehmen. Zur gleichen Zeit möchte Captain Holt ein Abendessen mit Rosa, Marcus, Gina und Amy veranstalten - das läuft aber ganz anders als geplant.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen