Brooklyn Nine-Nine
Folge 12: Die 6-Drinks-Amy
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Die Detectives der 99. Einheit freuen sich auf ein Party-Wochenende in Boyles Strandhaus. Trotz Verbot, dass keine Chefs eingeladen werden sollen, beschließt Jake, Captain Holt mitzunehmen. Für die anderen aus dem Revier scheint das Wochenende ruiniert.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen