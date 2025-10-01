Bull
Folge 1: Musik im Kopf
42 Min.Ab 6
Bulls Firma wird durch die Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb hadert er mit sich, einen finanziell lukrativen, aber moralisch umstrittenen Fall anzunehmen. Obwohl seine Erfolgschancen vor Gericht schlecht stehen, stürzt sich Bull in den aussichtslosen Prozess. Als er tatsächlich scheitert, beginnt er, seine gesamte berufliche Zukunft infrage zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren