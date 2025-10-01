Bull
Folge 7: Unschuld
42 Min.Ab 12
Bull und Benny übernehmen die Pflichtverteidigung von Alicia Doherty, die als Komplizin eines terroristischen Attentäters angeklagt wird. Die junge Mutter beteuert zwar, nichts vom Doppelleben ihres Mannes Adam gewusst zu haben, doch die Indizien sprechen alle gegen sie. Benny, den der Fall seine Beförderung zum Oberstaatsanwalt kosten könnte, möchte um jeden Preis Alicias Unschuld vor Gericht beweisen. Doch dafür benötigt er zuerst handfeste Beweise.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren