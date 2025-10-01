Bull
Folge 6: Spiel über Bande
41 Min.Ab 12
Ryan Watkins wird Opfer eines Anschlages und verstirbt wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die zuständige Ärztin Dr. Kinsey muss sich aufgrund ihrer Behandlungsmaßnahmen nun vor Gericht verantworten. Chunk übernimmt den Fall und benötigt eine raffinierte Strategie, denn der Prozess erscheint zunehmend aussichtlos. Hat Dr. Kinsey den Tod ihres Patienten wirklich zu verantworten oder finden Bull und sein Team womöglich Hinweise auf ein Fremdverschulden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
