Folge 10: Hoffnungslos
41 Min.Ab 12
Izzy wendet sich an Bull, um den Tod ihrer besten Freundin Maryam aufzuklären. Angeblich soll diese bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sein. Einer ihrer Söhne, Taj, zweifelt diese Theorie jedoch an. Nach der Exhumierung des Leichnams wird schnell klar, dass Maryam durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet wurde. Alle Indizien deuten darauf hin, dass ihr Ehemann Jai die Tat begangen hat. Benny macht dem trauernden Familienvater daraufhin den Prozess.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
