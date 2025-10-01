Bull
Folge 9: Ohne Worte, ohne Gewissen
42 Min.Ab 12
Bull und sein Team sollen Madeline McBride, gegen die eine Unterlassungsklage vorliegt, anwaltlich vertreten. Die TV-Moderatorin hatte in ihrer Sendung dazu aufgerufen, den Mörder eines elfjährigen Mädchens zur Rechenschaft zu ziehen. Nachdem sich der vermeintliche Täter daraufhin das Leben nimmt, steht Madeline erneut vor Gericht ... Währenddessen erhält Danny eine erschütternde Nachricht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren