Bull
Folge 15: Mission in Moskau
42 Min.Ab 12
Bull und Chunk bekommen es mit einem Fall zu tun, der vor Gericht eine ausgeklügelte Strategie erfordert. Die beiden übernehmen die Verteidigung von Hank Alston, der nach einer gescheiterten Mission in Moskau wegen Betruges angeklagt wurde. Derweil kümmert sich Benny um seine Kandidatur zum Oberstaatsanwalt. Wie sich herausstellt, ist seinem Gegenkandidaten jedes Mittel recht, um Benny in ein schlechtes Licht zu rücken. Kann er ihm dennoch im Wahlkampf die Stirn bieten?
Bull
