Folge 12: Die Hand auf dem Dach
Arthur Craddick, der jahrelang unschuldig im Gefängnis saß, ist endlich ein freier Mann. Nach seiner Entlassung erreicht ihn allerdings eine bittere Nachricht: Sein Sohn Leo muss sich vor Gericht wegen des Mordes an einem Detective verantworten. Bull und sein Team setzen alles daran, den Angeklagten zu entlasten. Zeugenaussagen sowie Spuren auf dem Autodach des Opfers sprechen jedoch eindeutig gegen ihn. Derweil machen sich Danny und Taylor auf die Suche nach dem wahren Täter.
