Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Die Hand auf dem Dach

Paramount GlobalStaffel 5Folge 12
Die Hand auf dem Dach

Die Hand auf dem DachJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 12: Die Hand auf dem Dach

42 Min.Ab 12

Arthur Craddick, der jahrelang unschuldig im Gefängnis saß, ist endlich ein freier Mann. Nach seiner Entlassung erreicht ihn allerdings eine bittere Nachricht: Sein Sohn Leo muss sich vor Gericht wegen des Mordes an einem Detective verantworten. Bull und sein Team setzen alles daran, den Angeklagten zu entlasten. Zeugenaussagen sowie Spuren auf dem Autodach des Opfers sprechen jedoch eindeutig gegen ihn. Derweil machen sich Danny und Taylor auf die Suche nach dem wahren Täter.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen