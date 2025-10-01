Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Freund in Not

Paramount GlobalStaffel 5Folge 16
Freund in Not

Freund in NotJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 16: Freund in Not

42 Min.Ab 6

Bennys Chancen stehen gut, die Wahl zum Oberstaatsanwalt zu gewinnen. Als Bull mit einem Fall betraut wird, den er nicht ablehnen kann, gerät Bennys Kandidatur jedoch ins Wanken. Sein Vorgänger, David Sherman, wird mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert und muss sich vor Gericht verantworten. Obwohl er seine Unschuld beteuert, zweifeln die Geschworenen an seiner Glaubwürdigkeit. Doch dann tritt ein unerwarteter Zeuge auf den Plan und die Verhandlung nimmt eine ganz neue Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen