Bull
Folge 16: Freund in Not
42 Min.Ab 6
Bennys Chancen stehen gut, die Wahl zum Oberstaatsanwalt zu gewinnen. Als Bull mit einem Fall betraut wird, den er nicht ablehnen kann, gerät Bennys Kandidatur jedoch ins Wanken. Sein Vorgänger, David Sherman, wird mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert und muss sich vor Gericht verantworten. Obwohl er seine Unschuld beteuert, zweifeln die Geschworenen an seiner Glaubwürdigkeit. Doch dann tritt ein unerwarteter Zeuge auf den Plan und die Verhandlung nimmt eine ganz neue Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren