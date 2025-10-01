Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Sechs Monate bis zur Freiheit

Sechs Monate bis zur Freiheit

Bull

Folge 3: Sechs Monate bis zur Freiheit

42 Min.Ab 12

Bull und sein Team nehmen die Verteidigung der jungen Ronnie an, die nach ihrer Flucht aus einem Gefangenentransport einen Wärter getötet haben soll. Bei der Befragung der jungen Frau kommt jedoch eine grausame Wahrheit ans Licht. Um Ronnies Aussagen zu bestätigen und den Prozess vor Gericht zu ihren Gunsten zu entscheiden, macht sich Danny auf die Suche nach wichtigem Beweismaterial. Derweil berichtet Benny Bull vorsichtig von seinem überraschenden Jobangebot.

