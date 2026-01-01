Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 5Folge 5
42 Min.Ab 12

Olivia Wright wird tot in einer Kirche aufgefunden. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass der Ehemann, Pastor Liam, seine Frau ermordet haben soll. Verzweifelt bittet dieser Bull um Hilfe, seine Verteidigung vor Gericht zu übernehmen. Doch der Fall erscheint komplizierter als gedacht, denn Liam hütet schon lange ein überaus brisantes Geheimnis ...

