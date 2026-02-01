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Circus HalliGalli

Zu Gast: Jared Leto

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 01.02.2026
Zu Gast: Jared Leto

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Circus HalliGalli

Folge 1: Zu Gast: Jared Leto

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Heute gibt sich Jared Leto die Ehre. Mit seinem nun schon dritten Besuch im "CIRCRUS HALLIGALLI" gehört der Oscar-Anwärter ("Dallas Buyers Club") fast schon zum Inventar der Show. Als Specialguest hat sich Matthias Schweighöfer angekündigt. Das letzte Zusammentreffen der drei Freunde endete feucht-fröhlich. Was den frischgebackenen Vater wohl dieses Mal in der Manege des Wahnsinns erwartet?

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