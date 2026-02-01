Circus HalliGalli
Folge 1: Zu Gast: Jared Leto
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Heute gibt sich Jared Leto die Ehre. Mit seinem nun schon dritten Besuch im "CIRCRUS HALLIGALLI" gehört der Oscar-Anwärter ("Dallas Buyers Club") fast schon zum Inventar der Show. Als Specialguest hat sich Matthias Schweighöfer angekündigt. Das letzte Zusammentreffen der drei Freunde endete feucht-fröhlich. Was den frischgebackenen Vater wohl dieses Mal in der Manege des Wahnsinns erwartet?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen