Circus HalliGalli

Zu Gast: Pharrell Williams

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 01.02.2026
Zu Gast: Pharrell Williams

Zu Gast: Pharrell WilliamsJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 3: Zu Gast: Pharrell Williams

42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Nachdem Klaas letzte Woche beim "SPONTAN Wenn ich Du wäre" als talentfreier Drummer beim "Thirty Seconds To Mars"-Konzert leiden musste, ist sein Wunsch nach Rache groß. Beim "Aushalten" duellieren sich "Krabbe Joko" und "Käpt'n Iglo Klaas" heute im Schlauchboot auf der Spree ... Stars in der Manege: Lily Allen rockt Bühne und Chartstürmer Pharrell Williams gibt sich als happy Talkgast ebenfalls die Ehre.

