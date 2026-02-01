Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 18vom 01.02.2026
39 Min.Ab 16

Hochkarätiger Besuch aus Hollywood: "Scrubs"-Star Zach Braff gibt sich im "CIRCUS HALLIGALLI" die Ehre. Mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf spricht der Schauspieler begeistert über seine Liebe zu Deutschland, Klaas' schlechtes Englisch, wie es ist, Natalie Portman zu küssen und warum er Kate Hudson bei den Dreharbeiten zum Kinofilm "Wish I Was Here" unbedingt an den Po fassen musste.

