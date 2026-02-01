Circus HalliGalli
Folge 18: zu Gast: Zach Braff
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Hochkarätiger Besuch aus Hollywood: "Scrubs"-Star Zach Braff gibt sich im "CIRCUS HALLIGALLI" die Ehre. Mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf spricht der Schauspieler begeistert über seine Liebe zu Deutschland, Klaas' schlechtes Englisch, wie es ist, Natalie Portman zu küssen und warum er Kate Hudson bei den Dreharbeiten zum Kinofilm "Wish I Was Here" unbedingt an den Po fassen musste.
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
16
