Circus HalliGalli
Folge 13: zu Gast: Kollegah
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Da in den letzten Wochen und Monaten exakt 1.298.294 Mails und 4 SMS die "CIRCUS HALLIGALLI"-Redaktion erreichten, deren Inhalt "EYLADETMAKOLLEGAHEINJA?!?!?!" war, sind wir dieser Idee einfach mal gefolgt und haben den Boss persönlich, Kollegah, eingeladen. Musikalisch verschönert wird die Show durch die fantastischen Mighty Oaks.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Joyn
Enthält Produktplatzierungen