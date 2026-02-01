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Circus HalliGalli

zu Gast: Kollegah

Studio71Staffel 2Folge 13vom 01.02.2026
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Circus HalliGalli

Folge 13: zu Gast: Kollegah

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Da in den letzten Wochen und Monaten exakt 1.298.294 Mails und 4 SMS die "CIRCUS HALLIGALLI"-Redaktion erreichten, deren Inhalt "EYLADETMAKOLLEGAHEINJA?!?!?!" war, sind wir dieser Idee einfach mal gefolgt und haben den Boss persönlich, Kollegah, eingeladen. Musikalisch verschönert wird die Show durch die fantastischen Mighty Oaks.

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