Zu Gast: Miss Piggy und KermitJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 9: Zu Gast: Miss Piggy und Kermit
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Joko und Klaas lassen die Puppen tanzen! Die internationalen Superstars Miss Piggy und Kermit der Frosch geben sich heute im "CIRCUS HALLIGALLI" die Ehre. Außerdem bei "CIRCUS HALLIGALLI": Neue Ausgaben von "Wenn ich du wäre ..." und "A serious Man". Auf der Bühne performt die schwedische Sängerin Lykke Li ihren neuesten Song.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
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