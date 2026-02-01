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Circus HalliGalli

Zu Gast: Miss Piggy und Kermit

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 01.02.2026
Zu Gast: Miss Piggy und Kermit

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Circus HalliGalli

Folge 9: Zu Gast: Miss Piggy und Kermit

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Joko und Klaas lassen die Puppen tanzen! Die internationalen Superstars Miss Piggy und Kermit der Frosch geben sich heute im "CIRCUS HALLIGALLI" die Ehre. Außerdem bei "CIRCUS HALLIGALLI": Neue Ausgaben von "Wenn ich du wäre ..." und "A serious Man". Auf der Bühne performt die schwedische Sängerin Lykke Li ihren neuesten Song.

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