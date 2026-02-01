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Circus HalliGalli

Zu Gast: Sexy Rexy und Captain Crazy

Studio71Staffel 2Folge 15vom 01.02.2026
Zu Gast: Sexy Rexy und Captain Crazy

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Circus HalliGalli

Folge 15: Zu Gast: Sexy Rexy und Captain Crazy

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Die Jamaikaner Sexy Rexy und Captain Crazy haben Joko und Klaas beim "Duell um die Welt" tatkräftig unterstützt. Jetzt zeigen die beiden ihren Gästen, wie es sich in Deutschland lebt - zu viert verbringen sie einen ausgelassenen Tag im Phantasialand. Joko und Klaas spendieren Putzfrau Sabine einen Englischkurs. Die Lehrerin der ersten Unterrichtsstunde: Cameron Diaz.

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