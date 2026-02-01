Zu Gast: Sexy Rexy und Captain CrazyJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 15: Zu Gast: Sexy Rexy und Captain Crazy
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Die Jamaikaner Sexy Rexy und Captain Crazy haben Joko und Klaas beim "Duell um die Welt" tatkräftig unterstützt. Jetzt zeigen die beiden ihren Gästen, wie es sich in Deutschland lebt - zu viert verbringen sie einen ausgelassenen Tag im Phantasialand. Joko und Klaas spendieren Putzfrau Sabine einen Englischkurs. Die Lehrerin der ersten Unterrichtsstunde: Cameron Diaz.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen